Neymar trascina il Santos: segna una tripletta contro la Juventude, la salvezza si avvicina

Super Neymar trascina il Santos. La formazione che fu di Pelé non sta attraversando un ottimo momento essendo invischiato nella lotta per non retrocedere. Nella notte, nel match valido per la penultima giornata del campionato brasiliano, i bianconeri si sono imposti per 3-0 sul campo della Juventude, già condannata alla retrocessione, grazie proprio a tre gol dell’ex Barcellona e PSG.

Con questo successo il Santos si porta a +2 sul Vittoria quando manca una giornata alla conclusione ma non solo. In caso di successo contro Cruzeiro, già sicuro di partecipare alla prossima Copa Libertadores e impossibilitato a raggiungere la vetta aritmeticamente, nell’ultimo turno potrebbe anche essere qualificato alla prossima Copa Sudamericana visto che nel prossimo turno ci sarà il match fra Vasco da Gama e Atletico Mineiro, distanti entrambi due lunghezze.