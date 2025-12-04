Real Madrid, Valverde: "Siamo stati spettacolari, ci siamo parlati nello spogliatoio"

Dopo il successo contro l'Athletic Bilbao, il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha parlato ai canali ufficiali del club: "La cosa migliore è stata la nostra prestazione per tutti i novanta minuti. Per diverse partite abbiamo faticato a rimanere concentrati fin dall'inizio, subendo gol molto presto. Oggi abbiamo chiarito una cosa nello spogliatoio: dovevamo cambiare passo, pressare alto e segnare per primi per darci un po' di tranquillità. Oggi siamo stati spettacolari. Tutta la squadra ha lavorato molto bene in difesa. Siamo stati molto bravi anche in attacco. Abbiamo giocatori chiave che finiscono quasi sempre per segnare a ogni tocco. Siamo contenti della vittoria e sono felice di far parte di questa squadra.

La fascia da capitano? È un onore difendere questo simbolo ogni giorno e sono orgoglioso dei miei compagni di squadra che mi supportano sempre. Per me è un piacere continuare a giocare qui, continuare a vincere e continuare a migliorare come squadra.

Il secondo gol? Spettacolare. C'era una grande emozione. Dobbiamo anche sottolineare le parate di Courtois per mantenere la porta inviolata. Questo ci ha dato molta fiducia per attaccare. Penso che il secondo gol sia stata una bellissima giocata. La maggior parte dei giocatori ha partecipato e alla fine ha segnato Camavinga che di solito non segna molti gol durante l'anno, e siamo molto contenti per lui".