Bundesliga, Elversberg travolgente nell'anticipo: Magonza battuto 4-1, espulso Posch
Michele Pavese
Non c'è stata partita al Waldstadion Kaiserlinde di Spiesen-Elversberg. La squadra di casa ha battuto nettamente il Magonza, con la sfida già indirizzata nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie alle reti di Keidel, Onyeka e Krattenmacher. Nella ripresa arriva il poker firmato da Campbell prima del gol della bandiera di Hollerbach. Nel finale espulso Stefan Posch.
Il programma dell'ottava giornata
Venerdì 30 ottobre
Elversberg - Magonza 4-1
Sabato 31 ottobre
Bayer Leverkusen - Stoccarda
Augusta - Friburgo
Borussia Mönchengladbach - Paderborn
Werder Brema - Hoffenheim
Schalke 04 - RB Lipsia
Bayern Monaco - Borussia Dortmund
Domenica 1 novembre
Union Berlino - Colonia
Eintracht Francoforte - Amburgo
CLASSIFICA
Bayern Monaco 17
Borussia Dortmund 17
Friburgo 13
Elversberg 13
Bayer Leverkusen 13
RB Lipsia 12
Werder Brema 12
Magonza 10
Augusta 9
Hoffenheim 9
Amburgo 9
Colonia 8
Paderborn 8
Eintracht Francoforte 8
Stoccarda 6
Schalke 04 6
Union Berlino 6
Borussia Mönchengladbach 3