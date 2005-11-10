LaLiga, l'Espanyol vince in casa del Villarreal nell'anticipo: decide un ex Crotone
Michele Pavese
Successo sorprendente e pesantissimo dell'Espanyol, che espugna l'Estadio de la Ceramica e batte 1-0 il Villarreal. Sfida molto equilibrata ma i catalani passano al 60' con Cabrera, ex difensore del Crotone, e resiste fino alla fine portando a casa tre punti importanti per il morale e la classifica.
Il programma dell'undicesima giornata
Venerdì 30 ottobre
Villarreal - Espanyol 0-1
Sabato 31 ottobre
Levante - Atletico Madrid
Rayo Vallecano - Celta Vigo
Betis - Málaga
Barcellona - Alavés
Domenica 1 novembre
Getafe - Siviglia
Racing Santander - Real Madrid
Elche - Valencia
Athletic Bilbao - Real Sociedad
Lunedì 2 novembre
Deportivo La Coruña - Osasuna
CLASSIFICA
Barcellona 27
Atletico Madrid 25
Real Madrid 24
Betis 20
Real Sociedad 19
Siviglia 17
Alavés 12
Athletic Bilbao 12
Celta Vigo 12
Villarreal 12
Deportivo La Coruña 11
Osasuna 11
Espanyol 11
Racing Santander 11
Levante 10
Elche 10
Rayo Vallecano 9
Getafe 9
Valencia 6
Málaga 5