La Bundesliga fa la storia: Bayern-Borussia Dortmund sarà trasmessa in versione Playmobil

La Bundesliga si prepara a scrivere un'insolita pagina nella storia delle trasmissioni sportive. Per la prima volta una partita del campionato tedesco verrà infatti proposta all'interno di un mondo completamente virtuale, arricchito da funzionalità interattive, elementi narrativi ed effetti creativi.

Il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund sarà ricreata in tempo reale in un universo ispirato ai Playmobil, rendendo la Bundesliga il primo campionato professionistico al mondo a offrire una diretta di questa portata in un ambiente di intrattenimento virtuale. Grazie ai dati ufficiali della partita trasmessi in tempo reale, ogni passaggio, scatto, contrasto e gol verrà riprodotto fedelmente. Calciatori e pallone appariranno come personaggi in stile Playmobil, con movimenti sincronizzati istante per istante con quanto accade realmente sul terreno di gioco.

L'esperienza sarà arricchita anche da contenuti esclusivi come la Jet-Pack Camera, minigiochi e altri elementi a sorpresa pensati per coinvolgere gli spettatori e offrire una modalità completamente nuova di seguire uno degli incontri più attesi della stagione.