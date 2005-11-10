Eterno Giroud, il derby è del Lilla: Lens battuto 1-0, Ancelotti a -2 dal PSG capolista

Olivier Giroud regala al Lilla una vittoria dal sapore speciale. Entrato dalla panchina, l'attaccante francese ha trovato il gol nel finale e ha deciso il derby del Nord contro il Lens, permettendo alla squadra di Ancelotti di imporsi 1-0 davanti al proprio pubblico.

Una partita lunga e complicata per la squadra di casa, incapace per gran parte dell'incontro di trovare spazi contro una formazione ospite ben organizzata. Il Lens ha resistito agli assalti del Lilla, ma alla fine è stato costretto a cedere sotto il colpo dell'eterno campione. L'ex attaccante del Milan ha confermato ancora una volta il proprio peso specifico nei momenti decisivi: un gol dal valore doppio, perché consente ai Dogues di portarsi in seconda posizione, a due lunghezze della capolista PSG.

Il programma della nona giornata

Venerdì 30 ottobre

Le Havre-PSG 1-5

Nizza-Rennes 5-2

Lilla-Lens 1-0

Sabato 31 ottobre

Troyes-Le Mans

Domenica 1 novembre

Strasburgo-Auxerre

Lione-Angers

Paris FC-Monaco

Marsiglia-Tolosa

Lunedì 2 novembre

Lorient-Brest

CLASSIFICA

Paris Saint-Germain 20

Lilla 18

Rennes 16

Monaco 15

Lione 14

Paris FC 14

Nizza 14

Lens 13

Marsiglia 12

Lorient 12

Tolosa 10

Auxerre 10

Brest 9

Angers 8

Le Mans 7

Strasburgo 7

Troyes 5

Le Havre 2