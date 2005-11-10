Eterno Giroud, il derby è del Lilla: Lens battuto 1-0, Ancelotti a -2 dal PSG capolista
Michele Pavese
Olivier Giroud regala al Lilla una vittoria dal sapore speciale. Entrato dalla panchina, l'attaccante francese ha trovato il gol nel finale e ha deciso il derby del Nord contro il Lens, permettendo alla squadra di Ancelotti di imporsi 1-0 davanti al proprio pubblico.
Una partita lunga e complicata per la squadra di casa, incapace per gran parte dell'incontro di trovare spazi contro una formazione ospite ben organizzata. Il Lens ha resistito agli assalti del Lilla, ma alla fine è stato costretto a cedere sotto il colpo dell'eterno campione. L'ex attaccante del Milan ha confermato ancora una volta il proprio peso specifico nei momenti decisivi: un gol dal valore doppio, perché consente ai Dogues di portarsi in seconda posizione, a due lunghezze della capolista PSG.
Il programma della nona giornata
Venerdì 30 ottobre
Le Havre-PSG 1-5
Nizza-Rennes 5-2
Lilla-Lens 1-0
Sabato 31 ottobre
Troyes-Le Mans
Domenica 1 novembre
Strasburgo-Auxerre
Lione-Angers
Paris FC-Monaco
Marsiglia-Tolosa
Lunedì 2 novembre
Lorient-Brest
CLASSIFICA
Paris Saint-Germain 20
Lilla 18
Rennes 16
Monaco 15
Lione 14
Paris FC 14
Nizza 14
Lens 13
Marsiglia 12
Lorient 12
Tolosa 10
Auxerre 10
Brest 9
Angers 8
Le Mans 7
Strasburgo 7
Troyes 5
Le Havre 2