Hakimi dominante, 3 gol e 2 assist: "Ma non è stata la partita migliore della mia vita"

Achraf Hakimi è stato il grande protagonista del netto successo del Paris Saint-Germain sul campo del Le Havre. L'esterno marocchino ha firmato una prestazione straordinaria, mettendo a segno una tripletta e servendo anche due assist nel 5-1 dei campioni di Francia. Nonostante i cinque contributi diretti ai gol, il difensore ha invitato a non considerarla la miglior partita della sua carriera: "Non è la partita della mia vita. È stata una bellissima serata e sono molto felice della mia prestazione. È vero, è la mia prima tripletta, ma ci sono state partite che mi hanno regalato emozioni ancora più forti. Sono soprattutto contento per la vittoria della squadra", ha dichiarato nel post-gara.

Hakimi ha poi sottolineato come il suo rendimento fosse già elevato da tempo: "Gioco così da parecchio, solo che prima non segnavo. Oggi, visto che ho fatto gol, tutti parlano della mia prestazione, ma credo di aver iniziato molto bene la stagione. Aiuto la squadra sotto ogni aspetto: questa volta l'ho fatto con i gol, altre volte può essere in modo diverso".

Il marocchino ha inoltre rassicurato sulle proprie condizioni fisiche dopo l'infortunio della scorsa stagione: "Le mie partite parlano per me. L'infortunio è ormai alle spalle, mi sento molto bene e sono al 100%. Ho ancora tanta voglia di continuare e di divertirmi in campo". Infine, Hakimi ha ribadito l'importanza del collettivo nonostante le assenze di alcuni titolari: "Siamo una squadra. Ci sono giocatori importanti indisponibili, ma tutti devono dare qualcosa in più. Il PSG viene prima di tutto come gruppo".