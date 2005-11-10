Pallone d'Oro, Kane fuori dalla top-10 di due giornalisti. In 3 "dimenticano" Mbappe

Harry Kane ha conquistato il Pallone d’Oro 2026, ma il dettaglio delle votazioni ha rivelato un verdetto molto combattuto e alcuni risultati sorprendenti. France Football ha infatti pubblicato i 100 voti dei giornalisti internazionali, mostrando scelte spesso molto distanti dalla classifica finale.

L’attaccante del Bayern Monaco ha chiuso al primo posto con 1.055 punti, precedendo di appena 28 lunghezze Kylian Mbappé, fermo a quota 1.027. Sul gradino più basso del podio si è piazzato Lamine Yamal con 881 punti, davanti a Rodri. Non tutti i giurati, però, hanno espresso una valutazione in linea con il verdetto finale: alcuni voti hanno fatto discutere, a partire da quello del giornalista greco, che ha indicato Khvicha Kvaratskhelia come vincitore davanti a Rodri e Willian Pacho. Kane è stato inserito soltanto al settimo posto, mentre Mbappé, Yamal e Dembélé non sono entrati nella sua top 10.

Scelta ancora più particolare quella del rappresentante dell’Ucraina, che ha premiato Fabián Ruiz davanti a Pau Cubarsí e Kvaratskhelia, lasciando fuori Mbappé e relegando Kane addirittura al nono posto. Anche la Scozia non ha dato punti al giocatore del Real, mentre il giornalista di Curaçao è stato invece l’unico a mettere Michael Olise al primo posto.

Chi ha escluso Kane e Yamal?

Harry Kane non è stato inserito nella top 10 dai giornalisti di Costa d’Avorio e Messico, mentre Lamine Yamal è stato completamente escluso da diversi votanti, tra cui quelli di Camerun, Croazia e Bielorussi. Alla fine, le preferenze individuali non hanno impedito a Kane di conquistare il trofeo, ma hanno confermato ancora una volta quanto il Pallone d’Oro sia influenzato anche dalle valutazioni personali dei giurati. Un successo arrivato sul filo di lana, con Mbappé distante appena 28 punti.