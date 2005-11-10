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Eredivisie, l'Ajax si fa rimontare dal Twente: 2-2 al 90', agganciato il Feyenoord in vetta

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 16:49Calcio estero
08.11.2026 16:49Calcio estero
Fonti preferite
La squadra di Sanchez spreca il doppio vantaggio e viene raggiunta nel recupero. Occasione persa dopo il crollo del Feyenoord.
FotoTUTTOmercatoWEB

Occasione sprecata per l'Ajax, che pareggia 2-2 sul campo del Twente e non riesce ad approfittare pienamente della sconfitta del Feyenoord contro l'Heerenveen. La squadra allenata da Michel Sanchez passa subito in vantaggio con Tolu Arokodare e trova il raddoppio nella ripresa grazie al subentrato Rayane Bounida. Il Twente, però, reagisce immediatamente con l'autorete di Dies Janse e completa la rimonta nei minuti di recupero, quando Wout Weghorst trasforma il rigore del definitivo 2-2.

Ajax, niente sorpasso in vetta: il Feyenoord resta davanti

Il pareggio impedisce all'Ajax di conquistare il primo posto in solitaria e lascia grande amarezza per un successo sfumato nel finale. Gli uomini di Sanchez si ritrovano a pari punti con il Feyenoord, reduce dal pesante 5-3 incassato contro l'Heerenveen, mentre il Twente conquista un punto prezioso nello scontro diretto. La corsa al titolo resta apertissima, con le squadre di vertice racchiuse in pochi punti e il PSV pronto ad approfittare dei passi falsi delle rivali.

La classifica di Eredivisie

Feyenoord 25
Ajax 25
PSV 23
Twente 23
Heerenveen 21
AZ Alkmaar 20
Fortuna Sittard 20
Go Ahead Eagles 17
Groningen 15
Cambuur 15
Utrecht 12
Sparta Rotterdam 12
PEC Zwolle 12
NEC 11
Excelsior Rotterdam 11
Telstar 10
ADO Den Haag 9
Willem II 3

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