LaLiga, il Betis vince ancora e rafforza il quarto posto: Riquelme e Bartra stendono l'Elche
Pierpaolo Matrone
Il Real Betis conquista tre punti in casa dell'Elche nel finale di partita grazie alle reti di Riquelme e Barta. Il sodalizio andaluso prosegue la sua marcia ne LaLiga e rafforza il quarto posto in classifica, mettendosi alle spalle la sconfitta in Champions League sul campo del Borussia Dortmund. I biancoverdi salgono a quota 26 punti, a +7 sul quinto posto occupato dalla Real Sociedad e -2 dal terzo dell'Atletico Madrid.
Situazione e classifica nella Liga spagnola
Il programma completo della 12^ giornata nella Liga spagnola:
Venerdì 6 novembre
Siviglia - Alaves 0-0
Sabato 7 novembre
Malaga - Racing Santander 1-2
Espanyol - Deportivo A Coruña 0-0
Osasuna - Athletic Club 1-1
Valencia - Real Madrid 0-3
Domenica 8 novembre
Elche - Betis 0-2
Real Sociedad - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Levante
Villarreal - Getafe
Atletico Madrid - Barcellona
CLASSIFICA
Barcellona 30 punti (11 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (11)
Betis 26 (12)
Real Sociedad 19 (11)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (11)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Villarreal 12 (11)
Celta Vigo 12 (11)
Espanyol 12 (12)
Rayo Vallecano 12 (10)
Getafe 12 (11)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (12)
Levante 10 (11)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)