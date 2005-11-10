Davide Ancelotti è secondo in Ligue 1: colpo esterno del Lille a Rennes e -1 dal PSG
Pierpaolo Matrone
Colpo esterno del Lille, che supera 2-1 il Rennes al Roazhon Park e conquista tre punti pesantissimi nella corsa ai vertici della Ligue 1. Gli ospiti passano in vantaggio al 24' con Soriba Diaoune, al primo gol nel massimo campionato francese, ma vengono raggiunti appena sette minuti dopo da Boulaye Dia. Nella ripresa è Nathan Ngoy a decidere l'incontro al 68', approfittando di un errore difensivo di Rongier. Per il Rennes si tratta della prima sconfitta casalinga della stagione, mentre prosegue il tabù contro il Lille, che non perde al Roazhon Park dal 2019.
Lille secondo in Ligue 1: a un punto dal PSG, Rennes quinto
Grazie a questo successo, il Lille sale al secondo posto in classifica e riduce a un solo punto il distacco dal Paris Saint-Germain, riaprendo ulteriormente la corsa al vertice del campionato francese. La squadra del nord conferma così le proprie ambizioni, mentre il Rennes resta quinto e perde un'occasione importante per avvicinarsi alle prime posizioni. Un risultato che premia la maggiore concretezza degli ospiti e rende ancora più interessante la lotta nelle zone alte della Ligue 1.
La situazione nella Ligue 1 francese
Venerdì 6 novembre
Tolosa - Strasburgo 3-1
Sabato 7 novembre
Auxerre - Paris FC 0-1
Paris Saint-Germain - Troyes 1-0
Domenica 8 novembre
Rennes - Lilla
Angers - Nizza
Brest - Lione
Le Havre - Lorient
Le Mans - Monaco
Lens - Marsiglia
CLASSIFICA
PSG 23 punti (10 partite giocate)
Lilla 21 (10)
Paris FC 20 (10)
Lione 17 (9)
Rennes 16 (10)
Marsiglia 15 (9)
Monaco 15 (9)
Nizza 14 (9)
Lens 13 (9)
Tolosa 13 (10)
Brest 12 (9)
Lorient 12 (9)
Strasburgo 10 (10)
Auxerre 10 (10)
Angers 8 (9)
Troyes 8 (10)
Le Mans 7 (9)
Le Havre 2 (9)