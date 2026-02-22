Bundesliga, lo Stoccarda per la Champions. Quante insidie nei bassifondi: il programma
Si chiude quest'oggi la 23^ giornata di Bundesliga, che ha visto il Bayern Monaco allungare e portarsi a 8 punti dal Borussia Dortmund ad una settimana da un Der Klassiker (sabato 28 febbraio, ore 18:30) che potrebbe mettere quasi definitivamente la parola fine al campionato. Si parte alle 15:00 con il Friburgo che ospita un Borussia Monchegladbach ancora alle prese con la lotta alla salvezza. Alle 17:30 sfida molto delicata che vede coinvolte la penultima e la terzultima della graduatoria, ossia il St. Pauli e il Werder Brema. Chiude nel posticipo delle 19:30 il fanalino di coda Heidenheim che se la vedrà con lo Stoccarda, a caccia di tre punti che gli permetterebbero di tornare a -1 dal terzo posto dell'Hoffenheim.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Mainz - Amburgo 1-1
Sabato 21 febbraio
Bayern Monaco - Eintracht Francoforte 3-2
Wolfsburg - Amburgo 2-3
Union Berlino - Bayer Leverkusen 1-0
Colonia - Hoffenheim 2-2
Lipsia - Borussia Dortmund 2-2
Domenica 22 febbraio
Friburgo - Borussia Monchengladbach ore 15:30
St. Pauli - Werder Brema ore 17:30
Heidenheim - Stoccarda ore 19:30
Questa la classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco – 60 pt (23)
2. Borussia Dortmund – 52 pt (23)
3. TSG Hoffenheim – 46 pt (23)
4. VfB Stoccarda – 42 pt (22)
5. RB Lipsia – 41 pt (23)
6. Bayer Leverkusen – 39 pt (22)
7. Eintracht Francoforte – 31 pt (23)
8. SC Friburgo – 30 pt (22)
9. Union Berlino – 28 pt (23)
10. Augsburg – 28 pt (23)
11. Amburgo SV – 26 pt (22)
12. Colonia – 24 pt (23)
13. Mainz 05 – 22 pt (23)
14. Borussia M’Gladbach – 22 pt (22)
15. Wolfsburg – 20 pt (23)
16. Werder Brema – 19 pt (22)
17. FC St. Pauli – 17 pt (22)
18. Heidenheim – 13 pt (22)