Bundesliga, via alla 30^: il Bayern Monaco è vicinissimo al titolo, la situazione
Nella serata di ieri è iniziata la 30^ giornata della Bundesliga tedesca. Il St.Pauli dell'ex tecnico del Genoa, Alexander Blessin, ha pareggiato 1-1 contro il Colonia, restando così in zona rossa, al terz'ultimo posto. Di seguito il programma completo della giornata con la classifica aggiornata.
Il risultato
St. Pauli-Colonia 1-1
69' Mets (SP), 86' rig. Waldschmidt (C)
Il programma della 30^ giornata
St. Pauli-Colonia 1-1
Sabato 18 aprile
Bayer Leverkusen-Augsburg
Hoffenheim-Borussia Dortmund
Werder Brema-Amburgo
Union Berlino-Wolfsburg
Eintracht-Lipsia
Domenica 19 aprile
Friburgo-Heidenheim
Bayern Monaco-Stoccarda
Borussia MonchenGladbach-Mainz
La classifica aggiornata
Bayern Monaco 76
Borussia Dortmund 64
Stoccarda 56
RB Lipsia 56
Bayer Leverkusen 52
Hoffenheim 51
Eintracht Francoforte 42
Friburgo 40
Magonza 33
Augusta 33
Union Berlino 32
Amburgo 31
Colonia 31
Monchengladbach 30
Brema 28
St. Pauli 26
Wolfsburg 21
Heidenheim 19
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