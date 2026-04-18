Il Real Madrid prova a tenere ancora viva la Liga: la situazione in Spagna e le gare di oggi
Oggi inizia la 33^ giornata della Liga spagnola. Vediamo di seguito il programma completo di giornata, con la classifica aggiornata del campionato iberico.
Il programma della 33^ giornata in Liga
Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna
Marioca - Valencia
Girona - Betis
Real Madrid - Alavés
Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid
Real Sociedad - Getafe
Barcellona - Celta Vigo
Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia
Rayo Vallecano - Espanyol
Oviedo - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 79
2. Real Madrid 70
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 46
6. Celta Vigo 44
7. Real Sociedad 42
8. Getafe 41
9. Osasuna 39
10. Espanyol 38
11. Athletic Bilbao 38
12. Girona 38
13. Rayo Vallecano 35
14. Valencia 35
15. Maiorca 34
16. Siviglia 34
17. Alavés 33
18. Elche 32
19. Levante 29
20. Oviedo 27
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
21 reti: Muriqi (Maiorca)
16 reti: Budimir (Osasuna)
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