"Per 6 mesi non sarò calciatore": Kvaratskhelia diventa streamer, i momenti già virali

Durante il periodo di stop forzato a causa del grave infortunio, Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di intraprendere una nuova attività sul web diventando uno streamer, su Twitch. Il georgiano ha avviato una serie di dirette per interagire con i propri sostenitori e magari ingannare il tempo in compagnia, durante il lungo percorso per tornare in campo.

Kvara si butta su Twitch: "Per sei mesi non sarò un calciatore"

La stella del Paris Saint-Germain ha condiviso con i propri followers dettagli riguardo ai tempi di recupero spiegando così la propria presenza sul web: "Per 6 mesi non sarò un calciatore", ha detto nel corso di una diretta. Nel corso delle sue trasmissioni in diretta non sono mancati momenti di condivisione e interazione diretta con i sostenitori, inclusi momenti di nostalgia come un abbraccio virtuale a un tifoso del Napoli che si è collegato.

Durante una delle sue dirette streaming ha ricevuto anche una telefonata inattesa da parte del compagno di squadra Achraf Hakimi. Kvara ha subito esaltato l'ex esterno dell'Inter davanti a tutti: "Questo è il miglior terzino sinistro della storia", ha detto del compagno. E ancora, una volta ha detto: "Il PSG è la squadra più forte di sempre, in campo e fuori".