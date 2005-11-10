I risultati in Nations League: Montenegro promosso in Lega B, Cipro agli spareggi
Daniele Najjar
Si chiude la fase a gironi del Gruppo J della Nations League, nella Lega C. Il Montenegro di Mirko Vucinic vince 4-1 contro il Cipro, con un problema fisico per Vasilije Adzic, uscito al 39' del primo tempo toccandosi il ginocchio. Ad aprire le marcature ci ha pensato l'attaccante del Genoa, Milutin Osmajic, andato a segno già al 5' del primo tempo. Nella ripresa si è invece messo in evidenza il centravanti dell'Atalanta, Nikola Krstovic, autore di una doppietta realizzata al 67' e all'80'. Novanta minuti in campo per il centrocampista del Verona, Grigoris Kastanos.
Nell'altra sfida giocata nel pomeriggio nel gruppo J solo un pareggio a reti bianche fra Lettonia ed Armenia: finisce 0-0, il Montenegro chiude al primo posto e Cipro segue come seconda forza.
I verdetti del Gruppo J
Montenegro promosso in Lega B con il primo posto nel girone. Cipro al secondo posto: disputerà gli spareggi per la promozione in Lega B. Armenia e Lettonia restano in Lega C.
Il risultato
Cipro-Montenegro 1-4
5' Osmajic (M), 52' Pittas (C), 58' Vukotic (M), 67' e 83' Krstovic (M)
Lettonia-Armenia 0-0
La classifica nel Gruppo J
1. Montenegro 16 punti
2. Cipro 8 punti
3. Armenia 6 punti
4. Lettonia 2 punti