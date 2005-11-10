1-0 al Venezuela e in 40 mila sugli spalti di San Mames per l'amichevole dei Paesi Baschi

Si è disputata ieri allo stadio San Mames di Bilbao, davanti a 40 mila spettatori, la partita amichevole tra la Nazionale dei Paesi Baschi e il Venezuela. Il risultato finale è stato di 1-0, con la rete di Mikel Jauregizar, giocatore dell’Athletic Club. Tanti i volti noti nella selezione conosciuta anche come Euskadi, tra cui il portiere Kepa Arrizabalaga dell’Arsenal, Unai Gomez dell’Udinese, Oihan Sancet dell’Athletic Club e Benat Turrientes della Real Sociedad fino al CT Jagoba Arrasate, attuale allenatore dell’Osasuna.

Amichevoli e... rivendicazioni

Le partite della Nazionale basca rappresentano soprattutto un occasione di rivendicazione, per gli abitanti dell’omonima comunità, sia in termini di autonomia che di questioni sociali.. Alcuni tra i giocatori presenti ieri hanno già rappresentato la Spagna sia a livello giovanile che maggiore (come Kepa, 13 gettoni con la Roja), ma la Nazionale dei Paesi Baschi non è riconosciuta da Uefa o Fifa e quindi le partite - tutte amichevoli - non sono considerati apparizioni ufficiali, secondo le regole di eleggibilità internazionali. Nelle ultime sfide la Nazionale ha vinto con la Palestina 3-0, nel 2025, e pareggiato 1-1 con l’Uruguay nel 2024. Al termine della partita giocatori e tifosi si sono radunati per cantare 'Txoria Txori', una poesia basca - messa in musica alla fine degli anni '60 - simbolo della protesta contro il regime franchista. Del resto calcio e politica, in questa zona del mondo, sono strettamente collegate, e uno dei vanti principali della regione è proprio la parte calcistica, sia per i (tanti) club che per la Nazionale.