"Le manca Cristiano Ronaldo?", la risposta diretta del ct del Portogallo al giornalista

"Le mancherà Cristiano Ronaldo?", questa una delle domande che sono state poste al commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, dopo la sconfitta interna dei suoi contro la Danimarca. È stato il primo impegno dei lusitani dopo l'addio alla nazionale da parte di CR7, e non è finita bene: 1-4 il pesante passivo in casa.

La risposta di Jorge Jesus

E la risposta di Jorge Jesus? L'allenatore è stato dubbioso e ha fatto notare che quello di Cristiano Ronaldo non sia più un tema d'attualità per il suo lavoro, vista la decisione presa dal giocatore. "Se sento la mancanza di Cristiano Ronaldo? In che modo e per cosa potrebbe mancarmi? Cristiano non è più in nazionale", le sue parole.

E ancora, il tecnico ha aggiunto: "Forse mi manca solamente per farmi compagnia. Lui non gioca più con il Portogallo". "Non è più qui con noi" - ha fatto ancora notare - "ha già deciso lui cosa volesse fare".