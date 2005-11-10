Sunderland ultimo in Premier League, ma Le Bris non rischia. Il club conferma la fiducia

Nonostante l’ultimo posto in Premier League, con appena cinque punti conquistati in nove gare, la posizione del tecnico Regis Le Bris non sarebbe a rischio. Secondo quanto riferito da Sky Sports infatti il francese continua a godere del pieno supporto e della fiducia del Consiglio d’Amministrazione del Sunderland e rimanere centrale nei piani del club biancorosso pur riconoscendo la frustrazione dei tifosi e che gli ultimi risultati non sono stati positivi.

Il CdA dei Black Cats è infatti convinto che Le Bris riuscirà a risollevare le sorti del club e conquistare la salvezza anche se chiede al tecnico di svoltare il prima possibile sotto l’aspetto dei risultati e delle prestazioni.

Le parole di Xhaka a difesa di Le Bris

Anche l’esperto centrocampista Granit Xhaka ha difeso l’operato del tecnico: “L’allenatore non è il problema, lo staff non è il problema. Nel gruppo c’è un ottimo clima e sappiamo cosa vogliamo fare, ma dipende da noi”.