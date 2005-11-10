Capocannoniere in MLS e la corsa ai 1000 gol: i numeri di Messi vanno aggiornati ancora

Sono ancora una volta da aggiornare i numeri di Leo Messi, che solo pochi giorni fa ha vissuto quella che ha definito la serata più triste della propria carriera, avendo detto addio per sempre alla nazionale dell'Argentina. Tempo di rientrare alla base e il fenomeno dell'Albiceleste ha ripreso subito a fare quello che gli riesce meglio: fare gol e dare spettacolo.

I numeri aggiornati di Messi nella corsa ai 1000 gol

Nel 4-0 dell'Inter Miami in MLS contro il DC United l'ex Barcellona ha realizzato una doppietta di pregevole fattura. Con questi due gol Messi è arrivato a 934 gol in carriera. Il numero 10 si è portato dunque a 66 gol di distanza dall'obiettivo di raggiungere i 1000 gol in carriera. L'Inter Miami è secondo nella Eastern Conference, ma a 14 punti dalla capolista Nashville.

In MLS è primo in classifica cannonieri

Messi è il capocannoniere con 23 gol in 25 partite disputate in questo campionato. A questi vanno aggiunti 11 assist all'attivo per lui. Il giocatore più vicino a lui nella graduatoria dei migliori marcatori ora è Petar Musa, del Dallas, che però ha 19 gol all'attivo. Seguono Brian White dei Vancouver Whitecaps e Milan Iloski dei Philadelphia Union con 17 reti.