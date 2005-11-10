Rosso folle di Vinicius, ora rischia il Clasico: "Atteggiamento aggressivo", il referto dell'arbitro

Clamoroso il cartellino rosso rimediato da Vinicius Junior nell'1-0 con il quale il Real Madrid si è imposto ieri sul Villarreal: il brasiliano si è visto annullare il 2-0 con annessa espulsione per un gesto di condotta violenta. Un'espulsione solare e chiara per tutti, nonostante per il resto del match la direzione di Ortiz Arias non abbia convinto i critici arbitrali: nella ripartenza dei blancos, Vinicius he pensato bene di tirare per i capelli Saliba, per poi bruciarlo nello scatto verso la porta.

Vinicius rischia il Clasico

Vinicius ora è a rischio per il Clásico, che arriverà dopo la prossima partita contro il Siviglia (e dopo le gare contro Roma e Lipsia in Champions League). Ecco quanto riportato dal referto dell'arbitro Ortiz Arias e diffuso dalla stampa iiberica: “Vinicius, dopo essere stato espulso e mentre era in campo, ha continuato a protestare contro la mia decisione, urlando fortissimo, dirigendosi verso la zona in cui mi trovavo con un atteggiamento aggressivo, dovendo essere trattenuto dai compagni di squadra, senza riuscire a comprendere alcuna espressione specifica”.

La reazione di Vinicius. E Mourinho fa silenzio stampa

Vinicius è stato espulso dopo l'intervento del VAR, dopo il quale il brasiliano ha iniziato a protestare in maniera veemente già in campo. Poi, dal proprio profilo Instagram, ha peggiorato ulteriormente la propria situazione con una serie di emoji pubblicate evidentemente per ironizzare sulla scelta del direttore di gara di mandarlo negli spogliatoi.

L'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, ha deciso poi di non tenere alcuna conferenza stampa dopo il match. Non è chiaro se la decisione sia per polemica contro il mondo arbitrale.