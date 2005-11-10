La rinascita di Henderson a 36 anni, Xabi Alonso: "Punizione? Nella sosta l'aveva provata"

A 36 anni Jordan Henderson dimostra di non essere finito come qualcuno poteva aver frettolosamente pensato. Henderson aveva lasciato il Liverpool nel 2023, per unirsi all'Al-Ettifaq in Arabia Saudita. Una scelta che aveva fatto discutere non poco, visto il suo aperto sostegno alla comunità LGBTQ+ e la decisione che sembrava in contrasto con i suoi ideali.

Nel 2024 è tornato in Europa, all'Ajax, poi nel 2025 si è unnito al Brentford e la scorsa estate ha scelto di andare, da parametro zero, al Chelsea. Xabi Alonso ha creduto in lui e l'inglese lo ha ripagato con una super doppietta contro il Bournemouth. Il primo gol con una punizione magistrale, il secondo con un tiro imprendibile su azione.

Le parole di Xabi Alonso su Henderson

L'allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, ha parlato ai microfoni della BBC di Henderson, spiegando: "Jordan ha usato la pausa delle nazionale per fare pratica sui suoi calci di punizione". E nel sottolineare l'importanza che ha il nuovo innesto per i Blues, il tecnico spagnolo ha spiegato: "Solitamente quando hai un equilibrio e un forte centrocampo la squadra mostra la sua forma migliore".