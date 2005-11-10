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Dopo le lacrime, altri gol: super doppietta di Messi nel 4-0 dell'Inter Miami

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 12:26Calcio estero
11.10.2026 12:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.i

Non si ferma più Leo Messi, che solo pochi giorni fa ha vissuto quella che ha definito la serata più triste della propria carriera, avendo detto addio per sempre alla nazionale dell'Argentina. Tempo di rientrare alla base e il fenomeno dell'Albiceleste ha ripreso subito a fare quello che gli riesce meglio: fare gol e dare spettacolo.

Nel 4-0 dell'Inter Miami in MLS contro il DC United l'ex Barcellona ha realizzato una doppietta, così come l'amico di sempre Luis Suarez. Spicca in particolare il secondo gol, arrivato con una giocata "da Barcellona": riceve palla sulla trequarti, evita un paio di avversari, resiste alla carica e scarica in porta con la solita precisione chirurgica. Non che il primo sia stato brutto: sombrero in area di Suarez e passaggio al volo per l'argentino che calcia a sua volta di prima intenzione, con sinistro, per mandarla all'angolino.

Con questi due gol Messi è arrivato a 934 gol in carriera. L'Inter Miami è secondo nella Eastern Conference, ma a 14 punti dalla capolista Nashville. Messi è il capocannoniere con 23 gol.

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