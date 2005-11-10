Mathieu racconta il dramma dopo il ritiro: "Quattro anni di depressione, rinato con Intersport"

Jérémy Mathieu ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita dopo l'addio al calcio. In una lunga intervista concessa a So Foot, l'ex difensore di Barcellona e Francia ha spiegato perché abbia deciso di lavorare in un negozio Intersport, rivelando di aver attraversato quattro anni di depressione dopo il ritiro forzato nel 2020: "Per quattro anni ho visto tutto nero. Per fortuna c'era mia moglie ad aiutarmi a uscirne", ha confessato Mathieu, chiarendo come il problema non fosse economico: "Non sono sul lastrico, tutt'altro. Avevo semplicemente bisogno di ritrovare una vita sociale".

L'ex calciatore ha spiegato che il lavoro da Intersport, iniziato due anni fa, è stato decisivo per la sua rinascita: "Lì ho ritrovato l'atmosfera dello spogliatoio. È stato il momento della svolta per uscire da quel periodo difficile. Questo lavoro mi ha permesso di tornare a vivere, di ritrovare i colori e una vita sociale". Mathieu ha raccontato anche quanto sia stato importante il cambiamento nella quotidianità familiare: "Anche mia moglie ha ricominciato a fare qualche lavoretto. Prima stavamo sempre insieme e la situazione diventava sempre più complicata. Il fatto che ognuno lavorasse per conto proprio ci ha fatto bene. Ho ricominciato anche a vedere gli amici".

Infine, una riflessione sulla società odierna: "Non voglio entrare in politica, perché ognuno ha le proprie opinioni, ma la situazione è complicata. Qui si parla solo di soldi, manca completamente il lato umano. E poi ci si chiede perché la Francia non stia andando nella direzione giusta".