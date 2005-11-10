Carragher propone una punizione esemplare per il City: "Retrocedere non basta assolutamente"

L'ex difensore del Liverpool e opinionista televisivo Jamie Carragher ha espresso pareri molto netti riguardo alla portata che dovrebbero avere le sanzioni nei confronti del Manchester City, sottolineando che una semplice penalizzazione limitata a una sola stagione sarebbe del tutto insufficiente a compensare la gravità delle violazioni finanziarie contestate.

"Una singola stagione non basta! Potrebbero convincere tanti a rimanere"

Parlando dei rischi legati a penalizzazioni troppo blande, Carragher ha spiegato: "La gente parla di 80 o 100 punti, ma si tratta pur sempre di poco più di una singola stagione. Retrocedi e poi torni su". L'ex nazionale inglese ha aggiunto che, sebbene alcuni elementi della rosa potrebbero decidere di fare le valigie, molti accetterebbero comunque di patire un solo anno di purgatorio prima di ripartire.

"Io propongo una punizione che duri dai 3 ai 5 anni"

Secondo il punto di vista di Carragher, l'impatto disciplinare dovrebbe estendersi ben oltre l'anno singolo per scoraggiare efficacemente simili condotte in futuro: "La punizione dovrebbe durare dai 3 ai 5 anni, e solo allora i giocatori comincerebbero a muoversi altrove". Un affondo deciso che ha riacceso il dibattito nel calcio inglese sulle conseguenze a lungo termine che i Citizens rischiano di affrontare a livello sportivo e istituzionale.