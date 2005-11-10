Man Utd, Carrick verso la conferma almeno per domenica. Intanto ci sono 4 possibili successori

Man Utd, Carrick verso la conferma almeno per domenica. Intanto ci sono 4 possibili successoriTMW
Gaetano Mocciaro
Michael Carrick resterà almeno per il prossimo turno sulla panchina del Manchester United. Secondo informazioni raccolte da Tuttomercatoweb, il tecnico sarà regolarmente presente in conferenza stampa domani, a due giorni dalla sfida di Premier League contro il Bournemouth.
I nomi dei possibili successori: non solo Conte
Questo non esclude che il direttivo stia cercando un altro allenatore: Antonio Conte è nella rosa dei candidati, assieme a Julian Nagelsmann, Kieran McKenna ed Eddie Howe.
Due sole vittorie stagionali
Manchester United che sta vivendo una profonda crisi con una partenza in campionato fra le peggiori di sempre: una sola vittoria nelle prime sette partite, arrivata quasi due mesi fa (5-2 contro l'Ipswich Town). In Champions è arrivato un successo all'esordio contro il Sabah (4-0) poi i ko contro Atlético Madrid e Como che ne complicano il cammino. I red devils hanno infine già salutato la Coppa di Lega, uscendo al primo turno contro il Brighton.