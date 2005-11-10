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Elyaz Zidane si fa strada in Ligue 2: "Volevo scoprire un nuovo campionato, scelta giusta"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 00:26Calcio estero
17.10.2026 00:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Elyaz Zidane ha scelto una strada diversa rispetto ai fratelli e sta costruendo il proprio percorso nel calcio. Il classe 2005, uno dei quattro figli di Zinédine Zidane ad aver intrapreso la carriera da calciatore, ha lasciato la Spagna la scorsa estate per approdare al Red Star, in Ligue 2, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e aver vissuto un'esperienza al Betis Siviglia.

A differenza dei fratelli Theo e Luca, rispettivamente centrocampista e portiere, Elyaz ha trovato la propria dimensione nel ruolo di difensore centrale. Una trasformazione iniziata durante l'adolescenza: "Da bambino ho provato diversi ruoli, a centrocampo e in attacco. Poi ho giocato da terzino sinistro e intorno ai 15 anni ho avuto una grande crescita fisica. Gli allenatori hanno visto in me il potenziale per giocare al centro della difesa: sono alto, mancino e ho una buona qualità nella costruzione del gioco", ha raccontato a Le Parisien.

Il trasferimento in Francia si è rivelato finora una scelta vincente. Il centrale, alto 1,96 metri, ha giocato sette delle prime otto partite del Red Star, diventando subito un titolare importante nella squadra allenata da Damien Perrinelle, attualmente protagonista nella lotta per la promozione in Ligue 1: "Voglio vincere ogni partita, sono un competitivo, ma non dobbiamo metterci pressione. La stagione è ancora lunga e siamo molto ambiziosi", ha spiegato Elyaz.

Sul motivo della scelta Red Star, Zidane ha aggiunto: "Avevo altre possibilità in Francia, ma il club mi ha dimostrato grande fiducia. Dopo tutta la mia formazione in Spagna volevo scoprire il campionato francese e immergermi in una nuova mentalità. Non ho sbagliato la scelta".

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