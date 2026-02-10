Altra partita rinviata in Liga? Rayo Vallecano-Atletico Madrid può saltare: il motivo

Il calendario de LaLiga rischia un nuovo scossone e tutto ruota attorno alle condizioni del manto erboso di Vallecas. Nelle prossime ore la lega dovrà stabilire se lo stadio del Rayo Vallecano potrà ospitare regolarmente la sfida di domenica alle 16:15 contro l’Atletico Madrid, così come previsto in origine. Il precedente non aiuta l’ottimismo. Sabato scorso, infatti, il match con l’Real Oviedo è stato rinviato a poche ore dal calcio d’inizio perché il terreno non garantiva condizioni di sicurezza. Una nuova data non è stata ancora fissata: le due società hanno tempo fino a giovedì per trovare un accordo, altrimenti sarà la Liga a imporre giorno e orario.

Nel frattempo la società Royalverd lavora contro il tempo per rendere il campo presentabile. Decine di operai sono intervenuti per rimuovere l’acqua accumulata sulle coperte termiche che proteggono le aree di rigore, le più danneggiate dalle piogge. Le precipitazioni restano il principale nemico dell’aderenza del terreno e le previsioni dell’AEMET non lasciano grandi spiragli. Secondo quanto riportato da Cadena SER, appare quasi impossibile che la gara si disputi regolarmente a Vallecas.



Nelle ultime ore è comparso persino un maxi asciugacapelli nei pressi del muro su Calle Teniente Muñoz Díaz, segnale di una corsa disperata al recupero. Intanto il Rayo valuta sedi alternative come Stadio Butarque e il Cívitas Metropolitano, anche se né Leganés né l’Atlético hanno ricevuto conferme ufficiali. La decisione finale è attesa a breve e rischia di ridisegnare il programma del weekend.