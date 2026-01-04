Carvajal verso il rientro, ma in scadenza: offerte da altri club, ha già scelto il suo futuro

Dani Carvajal sta tornando. È questione di giorni ormai per riassorbire completamente l'infortunio al ginocchio destro dopo oltre due mesi di stop, così come l'unico obiettivo attuale dello spagnolo di 33 anni. L’unica sua preoccupazione è stare bene e in condizioni per poter aiutare la truppa di Xabi Alonso, mentre MARCA stima il possibile ritorno nell'elenco dei convocati in occasione della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.

E per il momento non pensa al futuro, sebbene il suo contratto abbia scadenza fissata il prossimo 30 giugno. No, Carvajal non avrebbe fretta: secondo il quotidiano spagnolo ha la consapevolezza del sostegno del club madrileno e che i dirigenti gli proporranno la possibilità di prolungare l'accordo per un’altra stagione. A patto che partecipi attivamente al gioco. Cosa che gli aprirebbe le porte del Mondiale con la Spagna, tra le altre cose.

Sarà il suo corpo a emettere sentenza, ma arrivato alla tredicesima stagione consecutiva nel Real Madrid la priorità è solo il club. Il posto dove vuole rimanere, viene precisato dai colleghi spagnoli, ma vuole essere importante sul campo. E questo concetto è chiarissimo dalle parti delle merengues, perché Carvajal è più di un semplice giocatore e tra le parti c'è piena comunicazione e fiducia per il divenire, anche se l'accordo del rinnovo non è ancora stato trovato. Con un retroscena: il laterale spagnolo ha già ricevuto offerte sul tavolo per un ingaggio da parametro zero in estate, alcune delle cosiddette “mozzafiato” per via delle cifre, ma non le ha mai accettate né ha mai voluto negoziare. Di nuovo: non vuole altro che il Real.