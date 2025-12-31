Real Madrid, Carvajal spinge per il rientro: l'obiettivo è giocare la Supercoppa

L’ultimo allenamento dell’anno al centro sportivo del Real Madrid non ha regalato grandi sorprese, ma ha lasciato intravedere segnali incoraggianti soprattutto sul fronte Dani Carvajal. Il terzino madrileno continua a lavorare a ritmo sostenuto con un obiettivo chiaro: farsi trovare pronto per la Supercoppa di Spagna, la cui eventuale finale cadrebbe proprio nel giorno del suo compleanno.

Carvajal è fermo dal 27 ottobre e sta seguendo un programma personalizzato dopo una fase finale del 2025 segnata da due infortuni ravvicinati. Il primo è arrivato nel derby di settembre contro l’Atlético Madrid, quando una lesione al polpaccio destro – causata da un fallo di Nico González – lo ha tenuto ai box per un mese. Rientrato per il Clásico, il giorno successivo alla vittoria contro il Barcellona è stato però costretto a sottoporsi a un intervento in artroscopia al ginocchio destro, lo stesso già fratturato nel 2014 contro il Villarreal.

Lo stop previsto era di sei-dieci settimane, ma Carvajal ha provato ad accorciare i tempi senza mai forzare. L’idea di concedergli qualche minuto nell’ultima gara dell’anno contro il Siviglia è stata accantonata in nome della prudenza, così come appare improbabile una sua presenza contro il Real Betis.

La Supercoppa, però, resta nel mirino. Il Real esordirà contro l’Atlético e, in caso di finale, affronterà Barcellona o Athletic Bilbao. La convocazione è possibile, la voglia di giocare enorme. Carvajal sa di avere davanti sei mesi decisivi per dimostrare a Xabi Alonso di essere ancora una risorsa fondamentale, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. A riportarlo è As.