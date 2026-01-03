Chelsea, colloqui avanzati con Rosenior: cosa manca per diventare l'erede di Maresca

L'addio di Maresca ha squarciato il primo giorno del nuovo anno, ma il Chelsea non ha perso tempo e si è portato avanti per assumere quanto prima un sostituto all'altezza. E non mancherebbe molto, stando alle ultime indiscrezioni: secondo quanto riferito da Sky Sports DE, il club londinese rimasto senza allenatore sta portando avanti dei contatti molto positivi con Liam Rosenior.

Secondo l'emittente satellitare, i colloqui sono in fase avanzata: in assenza di colpi di scena, dalla Germania assicurano che il 41enne rivelazione alla guida dello Strasburgo diventerà il nuovo allenatore del Chelsea. Ma c'è una precisazione doverosa da fare: l'affare non è ancora fatto e l’accordo proposto dalla dirigenza inglese potrebbe ancora saltare. Nel frattempo il contratto che lo lega al club francese ha validità fino al 2028 e staremo a vedere se il tecnico reciderà il rapporto con i blu e bianchi a metà stagione di Ligue 1.

Nell'ultima conferenza stampa Rosenior non ha negato l’esistenza dei contatti, ribadendo però il suo legame con il club alsaziano: "Ci sono tante voci e speculazioni, ma se un allenatore si lascia condizionare fallisce. Il mio lavoro è qui, amo questo club e sono concentrato al 100% sullo Strasburgo". L’inglese ha spiegato di non aver affrontato il tema con la squadra, preferendo mantenere il focus sugli obiettivi sportivi: "I giocatori sanno tutto, qualcuno ha scherzato, ma continuiamo a lavorare per costruire qualcosa di bello". Allo stesso tempo, Rosenior ha lasciato la porta socchiusa: "Nella vita non ci sono garanzie. Non posso promettere quanto resterò qui, ma ogni giorno mi diverto e do il massimo".