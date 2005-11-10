Chelsea, Rogers: "Vittoria meritata dopo giorni difficili. Palmer? Sana competizione"

Il sabato di Premier League è stato aperto dalla vittoria del Chelsea, per 2-0 ai danni di un Manchester United sempre più in crisi. Il primo gol l'ha segnato l'attaccante Morgan Rogers, che poi ha parlato così a TNT Sports: "Una settimana difficile, culminata con un risultato deludente lo scorso fine settimana. Sapevamo di dover scendere in campo con grinta. Nel secondo tempo abbiamo imposto il nostro gioco e questo è stato davvero positivo. Abbiamo meritato la vittoria".

Sul suo gol: "Ho cercato di impegnare i difensori. All'improvviso mi sono trovato a tu per tu con il portiere e ho dovuto mantenere la calma. Per fortuna la palla è entrata".

Sulla vita al Chelsea: "Mi piace molto. È una nuova sfida e non vedo l'ora di giocare con questi giocatori di grande qualità. L'importante è che la squadra si unisca. Cercherò di essere un leader e di attenermi a ciò che so fare meglio. Un buon inizio, ma devo continuare così".

Sul ruolo di oggi: "Cercare di impegnare i difensori in qualsiasi spazio disponibile. Ci scambiavamo le posizioni e facevamo il necessario per tenere occupati i difensori e costringerli a uscire dalla loro area".

Su Cole Palmer: "Una sana competizione. Ci sproniamo a vicenda in allenamento ogni giorno. Se entrambi stiamo bene e la squadra sta bene, questa è la cosa più importante".