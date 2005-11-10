Credere in un progetto tecnico alla fine paga: 10 punti su 12 nelle ultime 4 per De Zerbi

Tottenham nelle ultime posizioni, a secco di gol e con Roberto De Zerbi criticatissimo in Inghilterra e non solo: una situazione che sembra ormai lontanissima. Già perché ormai da diverse settimane gli Spurs hanno svoltato. Battendo per 2-0 il Crystal Palace, hanno conquistato il quarto risultato utile consecutivo e ora guardano con rinnovata fiducia il futuro.

Niente esonero nonostante l'inizio da incubo

Confermato De Zerbi in panchina dopo la salvezza last minute dello scorso anno, il Tottenham ha condotto in estate un mercato molto oneroso per assecondare le richieste del suo tecnico. Rinforzi che, uniti ai giocatori confermati, non hanno dato subito i frutti sperati. L'inizio di stagione degli Spurs è stato un vero e proprio disastro: 2 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 5 giornate, con la miseria di appena 2 gol segnati. Un quadro che lasciava presagire un inevitabile esonero, ma la proprietà ha tenuto duro e - almeno per il momento - ha avuto regione.

La svolta contro il Manchester United

Serve una partita sliding door e tale arriva alla 6^ giornata, quando il Tottenham va a fare visita al Manchester United. Sotto 1-0, al 92' Solanke regala un punto vitale ai suoi. E' il risultato che dà la svolta: nel turno successivo la squadra di De Zerbi conquista la prima vittoria stagionale in Premier battendo il Coventry, alla quale ne seguono altre due in altrettanti derby contro Chelsea e Crystal Palace. 10 punti in 4 partite, che collocano il Tottenham a ridosso della zona europea: una risposta chiara a chi, soprattutto in Italia, chiede la testa dell'allenatore ai primi risultati negativi.