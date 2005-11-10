Prosegue la risalita del Tottenham: terza vittoria di fila per De Zerbi, 2-0 al Crystal Palace

Il Tottenham non si ferma più. Reduci da un pareggio e due vittorie, gli Spurs hanno dato continuità alla loro striscia di risultati utili consecutivi battendo oggi per 2-0 il Crystal Palace. Match subito in discesa per la squadra di De Zerbi, per via dell'espulsione di Mateta al 13'. La superiorità numerica viene sfruttata al 25', quando Gray firma il vantaggio. Pratica chiusa poi nella ripresa, con la rete di Van Hecke al 73'. In poche settimane è cambiato tutto: dal guardare le ultime posizioni, ora il Tottenham può legittimamente ambire ai piazzamenti europei. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.

Premier League, il programma della 9^ giornata

Sabato 31 ottobre

Chelsea - Manchester United 2-0

Bournemouth - Leeds 2-0

Brentford - Nottingham Forest 2-0

Coventry - Sunderland 3-1

Hull City - Ipswich 2-2

Manchester City - Brighton 0-1

Tottenham - Crystal Palace 2-0

Aston Villa - Fulham ore 21

Domenica 1 novembre

Liverpool - Arsenal ore 17.30

Lunedì 2 novembre

Newcastle - Everton ore 21

1. Manchester City 21 (9)

2. Arsenal 21 (8)

3. Brighton 19 (9)

4. Chelsea 16 (9)

5. Liverpool 15 (8)

6. Brentford 14 (9)

7. Bournemouth 12 (9)

8. Tottenham 12 (9)

9. Hull City 11 (9)

10. Leeds United 11 (9)

11. Newcastle United 11 (8)

12. Aston Villa 11 (8)

13. Ipswich Town 11 (9)

14. Everton 10 (8)

15. Coventry City 9 (9)

16. Fulham 8 (8)

17. Manchester United 7 (9)

18. Crystal Palace 7 (9)

19. Nottingham Forest 6 (9)

20. Sunderland 5 (9)