Chi è Lamini Fati, il nuovo gioiello de La Fabrica che potrebbe debuttare domani col Real

Il Real Madrid affronterà domani il Celta de Vigo con un’emergenza senza precedenti nel reparto arretrato. Con David Alaba infortunato, Dean Huijsen squalificato ed Éder Militão ancora in infermeria, Antonio Rudiger è l’unico centrale a disposizione, mentre Raul Asencio è in dubbio a causa di una problema cervicale. In questa situazione, Arbeloa potrebbe concedere un'occasione a Lamini Fati, giovane centrale spagnolo di 19 anni proveniente dal Real Madrid Castilla, che potrebbe così debuttare con la prima squadra.

Nato a Hortaleza da madre angolana e padre della Guinea-Bissau, Fati è cresciuto nelle giovanili dell’Unión Adarve e successivamente nel Leganés, prima di trasferirsi ne La Fábrica a gennaio del 2025 per giocare con la Juvenil A. Alto 1,80 m, mancino e fisicamente robusto, è noto per la capacità di vincere i duelli, la velocità e la sicurezza nel gioco aereo, pur lavorando costantemente sul posizionamento e la lettura del gioco. Come dicono a Valdebebas, "è una roccia, un portento: combina velocità, forza e tecnica; è completissimo"..

Fati ha collezionato 17 presenze con il Castilla e ha già debuttato in Youth League. Domani potrebbe essere convocato per la prima volta con la prima squadra: "Alaba non ci sarà, Asencio speriamo di sì; se nessuno dei due fosse disponibile, giocherebbe uno dei nostri giovani, Lamini o Aguado", ha spiegato Arbeloa in conferenza stampa. La lista ufficiale verrà annunciata domani mattina prima della partenza per la Galizia. Il Real Madrid, dunque, si affida alla cantera per far fronte all’emergenza: Lamini Fati potrebbe essere il prossimo a spiccare il volo.