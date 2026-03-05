Real decimato dalle assenze, soprattutto in difesa: Arbeloa pronto a lanciare un giovane

Il Real Madrid è inciampato due volte consecutive in campionato, perdendo contro Osasuna (2-1) e Getafe (1-0). Questi risultati hanno permesso al Barcellona di riconquistare il primato in Liga con quattro punti di vantaggio sui rivali di sempre. Domani sera, la squadra di Alvaro Arbeloa affronterà il Celta Vigo in un match delicato, pochi giorni prima della sfida di Champions League contro il Manchester City.

Il tecnico madrileno dovrà fare a meno di diversi giocatori chiave, come Kylian Mbappé e Rodrygo, ma soprattutto il reparto difensivo è decimato: Dean Huijsen squalificato, Éder Militão e David Alaba infortunati, Raul Asencio in forte dubbio. Antonio Rüdiger è l'unico difensore centrale pienamente disponibile. Così, Marca segnala che potrebbe essere lanciato un giovane talento: Lamini Fati, 19enne difensore centrale spagnolo, protagonista in allenamento con la prima squadra e apprezzato per forza fisica, capacità nei duelli e intelligenza tattica. Arrivato dal Leganés nell’inverno 2025, Fati ha rapidamente scalato le gerarchie dal Real Madrid U19 al Castilla, diventando imprescindibile.

Il profilo del giovane corrisponde perfettamente a quanto Arbeloa cerca in un centrale. Secondo i media spagnoli, domani potrebbe ottenere la sua prima convocazione ufficiale con la prima squadra, segnando l’inizio di un percorso che potrebbe vederlo protagonista regolarmente tra i grandi del Real.