Cile, Valdivia rischia 22 anni di carcere: l'ex nazionale è accusato di reati sessuali

Da simbolo della nazionale cilena a protagonista di una vicenda giudiziaria. Jorge Valdivia, uno dei volti della Generación Dorada che conquistò la prima Copa América della storia della Roja nel 2015 battendo l'Argentina ai rigori, rischia una pesante condanna: la Procura cilena ha richiesto 22 anni di carcere nei suoi confronti per due accuse legate a reati sessuali risalenti al 2024.

Due capi di imputazione, la richiesta dell'accusa

Secondo quanto riportato dai media locali, il pubblico ministero avrebbe chiesto 12 anni di pena per il caso di violenza sessuale e altri 10 per quello di abuso sessuale, dopo la conclusione delle indagini durate due anni. Valdivia, ritiratosi dal calcio nel 2022, è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari notturni dopo aver trascorso 52 giorni in custodia cautelare in carcere a Rancagua.

La prima denuncia è arrivata nell'ottobre 2024 da parte di una tatuatrice, con cui l'ex centrocampista aveva trascorso una serata in un ristorante prima di recarsi nell'abitazione della donna. Poco dopo è arrivata una seconda accusa, relativa a un presunto episodio avvenuto nell'appartamento dello stesso ex calciatore.

La difesa contesta la diffusione dell'accusa

La legale di Valdivia, Paula Vial, ha criticato la pubblicazione sui media dei dettagli della richiesta della Procura, sostenendo che la difesa non abbia ancora avuto accesso al documento ufficiale: "La difesa non conosce questo documento e il tribunale non si è ancora pronunciato sul suo contenuto. Per questo motivo non possiamo fare riferimento alle accuse", ha dichiarato l'avvocata, richiamando il diritto alla difesa e la presunzione di innocenza del proprio assistito.

Valdivia, ex talento di Colo Colo, Palmeiras e della nazionale cilena, aveva fatto parte della squadra capace di vincere due Copa América consecutive nel 2015 e nel 2016.