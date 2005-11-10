UEFA e Commissione Europea rinnovano l'accordo: il calcio europeo resta basato sul merito

La UEFA e la Commissione Europea rafforzano la loro collaborazione. A Nyon, nella Casa del Calcio Europeo, il presidente Aleksander Ceferin e il Commissario Europeo per lo Sport, Glenn Micallef, hanno firmato il rinnovo dell'accordo di cooperazione tra le due istituzioni, confermando il ruolo centrale della federazione continentale nella gestione del calcio europeo.

Il modello aperto al centro dell'intesa

L'accordo riconosce la UEFA come unico organismo ufficiale di governo del calcio europeo e ribadisce i principi alla base del sistema attuale: competizioni aperte, accesso determinato dai risultati sportivi, promozioni e retrocessioni e un collegamento diretto tra campionati nazionali e tornei continentali. Viene inoltre confermata l'importanza di disputare le partite dei campionati nazionali all'interno dei rispettivi territori, preservando il legame storico tra società, comunità locali e sostenitori. "Il calcio in Europa ha raggiunto straordinari successi sportivi e commerciali senza rinunciare alle proprie radici. Il posto in una competizione si conquista sul campo", ha dichiarato Ceferin, sottolineando come club e nazionali debbano continuare a rafforzarsi reciprocamente.

Nazionali, calcio femminile e redistribuzione

L'accordo dedica particolare attenzione anche alle competizioni tra nazionali, definite un elemento fondamentale di unità europea e di sostegno economico per l'intero movimento. La Commissione Europea ha inoltre ribadito il proprio appoggio a una governance inclusiva, con il coinvolgimento di leghe, club, giocatori e tifosi. "Sono orgoglioso di firmare questo accordo. Insieme alla UEFA vogliamo proteggere i valori e le strutture che hanno reso il calcio europeo una delle grandi storie di successo del continente", ha affermato Micallef.

L'intesa resterà in vigore fino al 31 dicembre 2029 e prevede una collaborazione anche su calcio femminile, inclusione, salute e sviluppo dell'intera piramide calcistica.