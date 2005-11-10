Le Havre da incubo: è la peggior squadra dei cinque grandi campionati europei

Il primato meno ambito d'Europa appartiene al Le Havre. La formazione francese è diventata la peggior squadra tra i cinque principali campionati europei per rendimento, con un inizio di stagione da dimenticare: nessuna vittoria conquistata e una classifica che lancia un pesante allarme.

Zero vittorie e una crisi profonda

Il dato più preoccupante riguarda proprio i successi: il Le Havre è l'unico club della top 5 europea ancora senza una vittoria in tutte le competizioni ufficiali in questa stagione. Una partenza che ha acceso i primi interrogativi sul futuro della squadra. La formazione normanna ha raccolto appena due punti nelle prime 10 giornate di Ligue 1 e i numeri raccontano una squadra in difficoltà su tutti i fronti: una difesa troppo fragile e un attacco incapace di essere incisivo.

La sfida contro il Troyes è già decisiva

Il prossimo appuntamento contro il Troyes, dopo la sosta, assume quindi il valore di una partita quasi decisiva. Il Le Havre ora deve trovare una reazione immediata per evitare che la stagione sia già compromessa.

Le peggiori squadre dei top-5 campionati

LaLiga: Malaga, 5 punti in 12 partite

Premier League: Crystal Palace, 7 punti in 10 partite

Serie A: Udinese, 5 punti in 11 partite

Ligue 1: Le Havre, 2 punti in 10 partite

Bundesliga: Borussia Monchengladbach: 4 punti in 9 partite