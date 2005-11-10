Olanda, derby rinviato ad Arnhem: tifosi del De Graafschap bloccano il bus della squadra

Il derby di Eerste Divisie tra Vitesse Arnhem e De Graafschap non si è giocato. La sfida, valida per la 14ª giornata della seconda serie olandese e in programma ieri, è stata annullata dopo la protesta dei tifosi della squadra ospite, che hanno bloccato il pullman dei propri giocatori per contestare il divieto di accesso allo stadio che era stato loro imposto.

La protesta prima della partita

La decisione era stata comunicata sabato dal Vitesse Arnhem, che aveva vietato la presenza dei tifosi avversari sulla base delle indicazioni ricevute dalla polizia e dopo un confronto con le autorità responsabili della sicurezza. In precedenza era stata valutata la possibilità di accogliere 500 sostenitori ospiti, contro gli 800 previsti normalmente, ma solo a determinate condizioni che non sono state accettate. Il club ha spiegato che la scelta era legata anche ai "gravi disordini" verificatisi nel derby della stagione precedente.

Ora si attende la decisione sul recupero

La protesta dei supporter ha portato quindi al blocco del viaggio della squadra e alla conseguente cancellazione della partita. Al momento la federazione olandese non ha ancora comunicato una nuova data per il recupero. Il Vitesse Arnhem occupa attualmente il decimo posto in classifica, mentre il De Graafschap, club distante circa trenta chilometri, è quindicesimo.