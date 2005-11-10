Stangata UEFA sul Marsiglia: 80.500 euro di multa per gli incidenti contro l'Olympiacos

Il buon momento sul campo non cancella i problemi fuori dal terreno di gioco. Il Marsiglia ha ricevuto due sanzioni dalla UEFA per il comportamento dei propri tifosi durante la gara interna di Europa League contro l'Olympiacos, persa 1-0 lo scorso 15 ottobre.

Fumogeni e striscioni nel mirino

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, l'OM dovrà pagare complessivamente 80.500 euro di multa. La prima sanzione, da 30.500 euro, riguarda l'utilizzo di materiale pirotecnico sugli spalti del Velodrome, mentre altri 50.000 euro sono stati inflitti per gli striscioni esposti dalla curva Sud. Durante la partita non erano mancati episodi di tensione: prima del calcio d'inizio erano comparsi messaggi offensivi rivolti all'Olympiacos, accompagnati anche da gesti provocatori nei confronti della squadra greca. Un atteggiamento legato anche ai rapporti tra gli ultras marsigliesi e quelli dell'AEK Atene, storici rivali del club del Pireo.

La UEFA ha inoltre contestato un messaggio di carattere politico esposto dai South Winners, gruppo storico della tifoseria dell'OM, con la scritta "Sostegno alla nostra gioventù", elemento che rientra tra quelli vietati dai regolamenti dell'organismo europeo.

Sul campo la corsa continua

Le sanzioni arrivano in un momento positivo per la squadra di Bruno Genesio, reduce da una serie di sei vittorie nelle ultime otto partite. Dopo le sconfitte contro Olympiacos e Sturm Graz, il Marsiglia ha rialzato la testa vincendo a Leverkusen e resta in corsa per l'accesso ai playoff di Europa League. Ora il club dovrà però evitare nuovi episodi disciplinari per non aggravare ulteriormente una situazione economica già delicata.