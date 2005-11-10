Crystal Palace ultimo, Sage sarà esonerato: Thomas Frank pronto a prendere il suo posto

Il Crystal Palace ha deciso di cambiare guida tecnica. Pierre Sage è vicino all'esonero dopo un avvio di stagione disastroso, culminato nella sconfitta per 3-1 contro il Liverpool. Il tecnico francese era sotto pressione già da settimane e la serie negativa ha portato la società a prendere questa decisione, con Thomas Frank indicato come principale candidato alla successione.

Ultimo posto e tensioni interne

I risultati hanno pesato in modo decisivo: dopo dieci giornate di Premier League il Palace occupa l'ultimo posto in classifica, con 24 gol subiti e appena una vittoria nelle ultime sei partite. Ma dietro l'esonero ci sarebbero anche problemi interni: secondo quanto riportato dalla stampa inglese, alcuni giocatori avrebbero manifestato malumori per la gestione degli allenamenti, spesso fissati nel tardo pomeriggio, e per un lavoro difensivo considerato insufficiente. Nel mirino sarebbe finito anche il vice Jamal Alioui, accusato da alcuni calciatori di un atteggiamento troppo duro.

La squadra, composta da molti giovani, avrebbe vissuto un ambiente poco favorevole alla crescita. Una situazione che avrebbe aumentato il malcontento intorno al tecnico.

Un progetto rallentato

L'esonero rappresenta una delusione per Sage, arrivato in Inghilterra dopo gli ottimi risultati ottenuti al Lens. L'allenatore francese ha però dovuto fare i conti con diverse difficoltà: assenze pesanti, una campagna acquisti ritardata e la partenza di giocatori importanti senza adeguati sostituti. Il Crystal Palace, dopo gli anni della crescita con Glasner, culminati con il successo in FA Cup e la conquista dell'Europa, sembra ora attraversare una fase di ridimensionamento.

Per il dopo Sage la scelta potrebbe ricadere su Thomas Frank, ex Brentford e Tottenham. Il tecnico danese è apprezzato per l'organizzazione difensiva e la capacità di costruire squadre solide, ma dovrà intervenire rapidamente su un gruppo in crisi di fiducia e con pochissimo margine d'errore.