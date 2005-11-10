Paris FC, Antoine Arnault è il nuovo presidente: raccolta l'eredità di Pierre Ferracci

Il Paris FC volta pagina. Nel corso del consiglio d'amministrazione andato in scena oggi è stato ufficializzato il passaggio di consegne alla presidenza tra Pierre Ferracci e Antoine Arnault. Una decisione attesa da tempo, visto che Ferracci aveva già annunciato nelle scorse settimane l'intenzione di lasciare l'incarico e, di fatto, da mesi non ricopriva più un ruolo operativo nella gestione quotidiana del club.

Il passaggio di consegne

Rappresentante della famiglia proprietaria del Paris FC, Antoine Arnault assume ora formalmente la guida della società, mentre Jean-Marc Gallot è stato nominato presidente delegato. Ferracci, invece, ricoprirà il ruolo di presidente onorario e continuerà a rappresentare il club negli organismi del calcio francese fino al termine della stagione, prima di lasciare definitivamente il testimone al tandem Arnault-Gallot. "C'è grande onore e orgoglio nel succedere, a nome della mia famiglia, a Pierre Ferracci. È stato l'instancabile artefice del progetto Paris FC per quasi vent'anni", ha dichiarato il nuovo presidente.

Il progetto per il futuro

Arnault ha ribadito la volontà di proseguire il percorso avviato dopo l'acquisizione del club da parte della famiglia nel 2024. "Abbiamo posto le basi di un club che vuole crescere passo dopo passo, con metodo e serenità. La nostra ambizione è costruire una società fedele ai propri valori, profondamente radicata a Parigi e nell'Île-de-France, vicina ai tifosi e ai giovani appassionati di calcio", ha spiegato.

Pur mantenendo i numerosi impegni professionali, Arnault continuerà a seguire da vicino le strategie del Paris FC, affidando però la gestione quotidiana alle figure operative del club.