Il City trema, l'ag. di Donnarumma: "Abbiamo ricevuto garanzie, non cambierà nulla"

Il futuro del Manchester City è appeso alla decisione della Premier League. Il club inglese è stato riconosciuto colpevole di 114 violazioni finanziarie e ora attende di conoscere le sanzioni, in un procedimento che potrebbe rappresentare uno dei casi più delicati nella storia recente del campionato inglese. I Citizens sperano di evitare conseguenze pesanti anche grazie alle possibili pressioni diplomatiche degli Emirati Arabi Uniti sul governo britannico, ma la Premier League non può permettersi una risposta considerata troppo morbida nei confronti di una vicenda di tale portata. Tra le ipotesi più estreme c’è anche quella di una retrocessione, scenario che potrebbe avere effetti pesanti sulla rosa a disposizione di Enzo Maresca.

Proprio per questo motivo, gli agenti dei giocatori avrebbero già iniziato a valutare ogni possibile scenario contrattuale. Tra i più spinosi c’è il caso di Gianluigi Donnarumma, arrivato al City e legato al club fino al 2030. Il suo procuratore Enzo Raiola ha però tranquillizzato l’ambiente, spiegando che il portiere italiano ha ricevuto rassicurazioni dalla società: "Il caos a Manchester City può cambiare qualcosa? No, non cambierà nulla né per noi né per Gigio. Circolano informazioni di tanto in tanto, ma il club ha parlato con lui e tutti sono sereni. Ora ci sono partite importanti contro Liverpool e PSG, poi la giustizia sportiva farà il suo corso. Donnarumma ha ricevuto garanzie dal Manchester City", ha dichiarato l’agente a Radio Napoli Centrale.

Il portiere azzurro, dunque, sembra intenzionato a proseguire il proprio percorso in Inghilterra. Ma il verdetto della Premier League potrebbe comunque ridisegnare gli equilibri del calcio europeo e mettere alla prova la solidità del progetto City.