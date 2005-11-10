Bruno Fernandes esce allo scoperto ed aggiorna la situazione riguardo al suo rinnovo di contratto con il Manchester United: “Le trattative per il mio contratto sono ferme. Non stiamo negoziando ora”, ha detto il centrocampista portoghese. Ricordiamo che Bruno Fernandes ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027, con opzione in favore del club per il prolungamento per una stagione ulteriore.

A tal proposito però, Bruno Fernandes chiarisce: "Il club mi ha offerto il rinnovo ma ho deciso di aspettare e mettere tutto in stand-by, si pensa al campo”. E ancora: "Se avessi voluto andarmene, potevo farlo la scorsa estate, due anni fa, tre anni fa… c’erano offerte importanti e potevo andare via a guadagnare molto di più. Ho sempre scelto io di rimanere2.

Infine, il centrocampista fa sapere al proprio club di non voler creare problemi per questo tipo di scelta: "Se lo United non mi vorrà più, me ne andrò subito senza aspettare la fine del contratto. Non creerò mai problemi".