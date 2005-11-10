Laporta se lo tiene, ma Balde va in panchina: Barcellona-Villarreal, le formazioni ufficiali
Yvonne Alessandro
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Barcellona-Villarreal, tredicesima giornata di LaLiga. Colpisce - dopo le parole del presidente blaugrana Joan Laporta - vedere Alejandro Balde in panchina oggi con Cancelo dirottato sull'out mancino ed Eric Garcia a destra invece. Questo mentre le sirene di mercato per gli interessamenti di Milan, Roma e Juventus si fanno sentire.
Per via dell'emergenza in difesa, poi, Flick è costretto a usare nuovamente De Jong al centro della difesa, schierando il 19enne Bernal dal 1' con Fermin e Pedri ai suoi fianchi a inventare per il tridente offensivo Lamine Yamal-Raphinha-Adeyemi. Fuori invece Gabriel Jesus, così come l'ex Juventus Szczesny, fin qui da soli 45 minuti in campionato spagnolo.
Quanto al Villarreal, parte nell'undici titolare l'ex Inter Buchanan largo a destra nel centrocampo a quattro mentre Veiga (passato alla Juventus) è alla quarta presenza di fila da prima scelta nella retroguardia del Submarino Amarillo.
Le formazioni ufficiali
Barcellona (4-3-3): Joan Garcia, Eric García, Frenkie de Jong, Gerard Martin, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermin; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.
A disposizione: Balde, Campos, Cubarsi, Farinas, Gabriel Jesus, Gavi, Gordon, Kounde, Livakovic, Olmo, Szczesny.
Allenatore: Hansi Flick.
Villarreal (4-4-2): Gulacsi; Freeman, Navarro, Veiga, Romero; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Oluwaseyi, Mikautadze.
A disposizione: Bonafe, Cardona, Costa, El Jmili, Gomez, Luiz Junior, Macia, Mourino, Pepe, Perez, Tidiane Thiam.
Allenatore: Iñigo Pérez.
Il programma de LaLiga
Venerdì 20 novembre
Athletic Club - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo A Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Real Betis
Real Madrid - Celta Vigo
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal ore 14:00
Racing Santander - Real Sociedad ore 16:15
Osasuna - Malaga ore 18:30
Getafe - Atletico Madrid ore 21:00
Lunedì 23 novembre
Levante - Elche ore 21:00
La classifica
1. Barcellona – 33 punti (12 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 28 punti (12)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (12)
6. Siviglia – 19 punti (13)
7. Athletic Club – 16 punti (12)
8. Alavés – 16 punti (13)
9. Villarreal – 15 punti (12)
10. Espanyol – 15 punti (13)
11. Deportivo – 15 punti (13)
12. Racing Santander – 14 punti (12)
13. Celta Vigo – 13 punti (13)
14. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
15. Getafe – 12 punti (12)
16. Osasuna – 12 punti (12)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 11 punti (12)
19. Elche – 10 punti (12)
20. Málaga – 5 punti (12)