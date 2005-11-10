Ismaila Sarr insiste di aver voltato pagina rispetto all'interesse del Liverpool in estate. L'attaccante senegalese, classe '98, era un obiettivo serio per rinforzare il reparto offensivo dei Reds e del nuovo allenatore Andoni Iraola, dopo aver ereditato la rosa da Arne Slot. Alla fine, però, il giocatore ha preferito rimanere al Crystal Palace. E non ha ripensamenti.

La rivelazione

In un'intervista concessa a BBC Sport, Sarr ha dichiarato: "Il Liverpool è uno dei più grandi club del calcio mondiale e quando un club del genere mostra interesse per te, naturalmente è qualcosa che prendi sul serio. Non credo che nessun giocatore resterebbe indifferente a quel tipo di opportunità", ha confidato il 28enne. "Era una possibilità interessante e naturalmente ho considerato cosa potesse significare per la mia carriera", ha aggiunto.

Ora il rinnovo

Salvo poi chiudere ogni discorso o possibile ritorno di fiamma. "Quel capitolo è alle mie spalle. Ho sempre creduto che non si possa andare avanti guardando costantemente nello specchietto retrovisore. Sono un giocatore del Crystal Palace, sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto insieme e il mio focus è tornare in campo e aiutare la squadra", ha sottolineato Sarr, con riferimento anche alla Conference League vinta la scorsa stagione. Al momento l'attaccante è ai box per un infortunio all'inguine, tuttavia starebbe discutendo per estendere il contratto con i Glaziers (in scadenza nel 2029): "Sì, ci sono state discussioni con il club. Per ora preferisco lasciare che quelle conversazioni avvengano in privato e concentrarmi sul calcio".