Nuovo compagno di squadra per Bove: il Watford ingaggia lo svincolato Diatta

Krépin Diatta non è più svincolato. L'attaccante senegalese, 27 anni, è un nuovo giocatore del Watford della famiglia Pozzo. Accordo per cinque anni e mezzo, scelto il numero di maglia che sarà il 15.

Diatta ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale degli hornets: "Sono molto felice di unirmi alla squadra. Dopo aver parlato con le persone del posto, il progetto mi è apparso molto chiaro in mente. Il Watford è un club di alto livello che non molto tempo fa militava in Premier League, e credo che questo sia il posto che merita."