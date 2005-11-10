Nuovo compagno di squadra per Bove: il Watford ingaggia lo svincolato Diatta

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Nuovo compagno di squadra per Bove: il Watford ingaggia lo svincolato DiattaUfficiale
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
giovedì 1 ottobre 2026, 21:41Calcio estero
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01.10.2026 21:41Calcio estero
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Krépin Diatta non è più svincolato. L'attaccante senegalese, 27 anni, è un nuovo giocatore del Watford della famiglia Pozzo. Accordo per cinque anni e mezzo, scelto il numero di maglia che sarà il 15.
Diatta ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale degli hornets: "Sono molto felice di unirmi alla squadra. Dopo aver parlato con le persone del posto, il progetto mi è apparso molto chiaro in mente. Il Watford è un club di alto livello che non molto tempo fa militava in Premier League, e credo che questo sia il posto che merita."
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