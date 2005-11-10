L'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United potrebbe portare profondi cambiamenti all'interno della rosa. Mentre il club lavora sulle possibili operazioni in entrata per rilanciare la squadra, anche diversi giocatori stanno valutando il proprio futuro. Tra questi c'è Amad Diallo, che non sarebbe disposto ad accettare un ruolo marginale anche sotto la nuova gestione tecnica.

Amad vuole spazio: Aston Villa e Besiktas alla finestra

Secondo le ultime indiscrezioni della stampa inglese, l'esterno ivoriano starebbe seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare Old Trafford qualora non dovesse trovare maggiore continuità nelle scelte di Pochettino. Il classe 2002 vuole capire se rientrerà nei piani del tecnico argentino come elemento importante della squadra o se sarà destinato ancora a un ruolo secondario. La situazione dell'ex Atalanta è seguita con attenzione da diversi club: tra le società interessate ci sarebbe l'Aston Villa, mentre nelle scorse settimane anche il Besiktas avrebbe valutato un possibile assalto già nella finestra di gennaio. Diallo è arrivato al Manchester United nel gennaio 2021 con un investimento complessivo vicino ai 37 milioni di sterline tra parte fissa e bonus, ma non è mai riuscito a imporsi definitivamente come titolare.

Rivoluzione United, diversi giocatori in bilico

Il possibile addio di Amad si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti. L'arrivo di Pochettino potrebbe infatti aprire a una vera revisione della rosa nei prossimi mesi e tra i giocatori in uscita figurano anche Joshua Zirkzee, Diogo Dalot e Matthijs de Ligt, mentre Lisandro Martinez aveva già espresso pubblicamente il proprio malcontento per la mancanza di ambizione mostrata dal club sul mercato estivo. Per Diallo, però, la priorità resta una: giocare con continuità. Il talento cresciuto nel vivaio dell'Atalanta vuole dimostrare il proprio valore e attende segnali concreti dal nuovo allenatore prima di decidere il prossimo passo della sua carriera.