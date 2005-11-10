Momenti di preoccupazione durante la sfida di Coppa del Portogallo tra Porto e Paredes per le condizioni di Martim Fernandes. Il terzino destro dei Dragoni è stato costretto a lasciare il campo al 55' minuto, venendo sostituito da Pablo Rosario.

Il problema gastrointestinale dietro la sostituzione

A colpire maggiormente è stato il comportamento del classe 2006 dopo il cambio: invece di accomodarsi in panchina insieme ai compagni, Fernandes ha imboccato direttamente la strada degli spogliatoi. Un'immagine che aveva fatto pensare a un problema serio. Al termine della partita, però, sono arrivate le prime spiegazioni: il giovane difensore non avrebbe riportato problemi muscolari o un infortunio traumatico, ma sarebbe stato fermato da un disturbo di natura gastrointestinale. Proprio per questo motivo ha preferito rientrare subito negli spogliatoi dopo la sostituzione.

Il Porto guarda avanti dopo la vittoria sul Paredes

La situazione del terzino verrà comunque monitorata dallo staff medico del club, ma al momento non sembrano esserci motivi di particolare allarme. Il Porto ha superato il Paredes al termine di una gara complicata, chiusa ai calci di rigore dopo il pareggio maturato nei tempi regolamentari.